Tim, intesa con Dazn per la trasmissione delle partite di serie A in bar e ristoranti

Giovedì 19 Agosto 2021, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 18:00

Tim ha siglato un'intesa con Dazn per un periodo di tre anni, che consentirà la distribuzione del servizio di trasmissione delle partite di calcio da parte di TimVision, in hotel, ristoranti e bar.



Grazie all'intesa, il meglio del calcio nazionale e internazionale, disponibile sull'App di Dazn, sarà visibile negli esercizi commerciali grazie a TimVision. L'offerta includerà tutte le partite della Serie A Tim, della Serie Bkt e della Uefa Europa League, ma anche la Uefa Conference League, la Liga spagnola, la Fa Cup inglese e, nell'ambito degli altri sport, Moto Gp, Nfl, l'Ufc, Matchroom, Ggg e Golden Boy per la boxe e Indycar.