TIM, avanti tutta su Persidera

(Teleborsa) - Argina le vendite il titolo di TIM che a Piazza Affari cede lo 0,20%. Valore che si confronta con il listino di riferimento il FTSE MIB che arretra dell'1,82%



La trattativa in esclusiva per la cessione di Persidera potrebbe partire già alla fine del mese. Il 25 settembre scorso era arrivata l'offerta vincolante di Rai Way su Persidera (controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%) e il gruppo di telecomunicazioni sarebbe ormai pronto a un'accelerazione con il parere favorevole di Gedi.





Al momento le offerte sono due: quella di Rai Way e quella del fondo statunitense ISquare che mette sul piatto 250 milioni per l'asset. Rai Way offre 200 milioni per l'infrastruttura.



Milano Finanza rivela che l'obiettivo del gruppo di telecomunicazioni sarebbe quello di arrivare ad avviare la trattativa in esclusiva con una controparte entro il 31 ottobre.



