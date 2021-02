(Teleborsa) - Lieve rialzo dei tassi all'ultima asta di BTP effettuata dall'Italia. Il Tesoro ha collocato 5 miliardi di euro di titoli a 5 anni, a fronte di richieste per circa 6,67 miliardi e un rapporto di copertura di 1,33. I tassi positivi per lo 0,11% risultano di 4 punti base superiori all'asta analoga precedente del 28 gennaio.



Sono stati anche collocati 1,25 miliardi di CCTEU a 4 anni, a fronte di richieste per 2,24 miliardi e un rapporto di copertura di 1,79, con un rendimento lordo del meno 0,19%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA