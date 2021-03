3 Marzo 2021

di Roberta Amoruso

(Lettura 2 minuti)







Tutti pazzi per il primo Btp green del Tesoro. Oltre 80 miliardi le richieste raccolte sul mercato, accontentato soltanto per 8,5 miliardi. A tanto ammonta l’emissione appena chiusa dal Tesoro presso gli investitori istituzionali. Si tratta di più del doppio delle richieste arrivate a settembre scorso per il primo bond verde tedesco. E oltre il doppio anche delle spese verdi massime individuate nel bilancio dello Stato tra 2018 e 2021 che potranno essere finanziate con questa e altre emissioni (35 miliardi).

Tesoro, collocati 5 miliardi di BTP. Tassi in lieve rialzo

Ai risparmiatori non resta che acquistarlo sul mercato secondario. E del resto, come nelle attese il titolo, con scadenza aprile 2045, avrà un rendimento a premio rispetto al Btp “gemello” con scadenza marzo 2041. Renderà 12 punti in più, un po’ meno della guidance iniziale individuata in 15 punti. A collocare il titolo è stato un pool di banche composto da Bnp Paribas, Jp Morgan, NatWest Markets, Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo, con questi ultimi due istituti che hanno svolto anche il ruolo di structuring advisor.

LA CACCIA VERDE

Dall’inizio dell’anno i bond green emessi da Francia, Paesi Bassi e Belgio ammontano a 4 miliardi di euro. Ma Germania e Francia hanno già fatto sapere che emetteranno nuove obbligazioni verdi nel 2021. In particolare, Berlino venderà due nuovi bond verdi, il Green Bund agosto 2031 e il Green Bund agosto 2050, mentre la Francia lancerà un nuovo Green Oat a 20 anni. Poi dovrebbero arrivare Spagna, Austria e Slovenia. Sulla base di queste attese Unicredit prevede che l’offerta di debito verde quest’anno ammonterà a 40-45 miliardi di euro. Il risultato sarà che il mercato dei green bond potrebbe raggiungere i 100 miliardi di euro entro la fine di quest’anno.