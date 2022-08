Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 16:42

Occhio alle scadenze fiscali di agosto. Conviene controllare il calendario fiscale prima di andare in vacanze, se si vogliono evitare brutte sorprese.

ROTTAMAZIONE-TER ADDIO

In realtà la data più importante del mese è già passata, con l’ultima scadenza per pagare il sospeso della “pace fiscale” con la rottamazione-ter e del “saldo e stralcio” delle cartelle relative all’anno fiscale 2021. La vera scadenza era in realtà il 3 agosto, a cui sono sommati i cinque giorni di tolleranza prevista dalla legge. Aver saltato questo appuntamento significa aver perso i benefici previsti, salvo provvedimenti di recupero in extremis.

LE SCADENZE

Di qui si passa direttamente alla seconda scadenza del mese, il 20 agosto. Ma poichè quest’anno questa cade nel week-end, tutte le scadenze previste slittano dunque al terzo lunedì del mese, il 22 agosto, una giornata in cui saranno concentrati quai 30 pagamenti. Tra questi pagamenti c’è il versamento dei contributi, la liquidazione dell’Iva mensile e il saldo Iva del 2021. Si passa poi al 29 agosto e al 31 agosto con ulteriori scadenze. Ecco nel dettaglio il calendario delle altre scadenze.

IL CALENDARIO

22 agosto 2022

Affitti. Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro.

Banche e poste. Versamento delle ritenute sui bonifici.

Canone Rai. Versamento.

Condomini sostituti d’imposta. Versamento delle ritenute.

Dichiarazione dei redditi persone fisiche. Versamento rata delle imposte.

Dichiarazione dei redditi soggetti Ires. Versamento rata delle imposte.

Diritto annuale Camera di commercio. Versamento.

Enasarco. Versamento dei contributi per le aziende preponenti.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati. Versamento

Iva intracomunitaria.

Esterometro. Invio comunicazione.

Fasc. Versamento contributi mensili.

Imposta sugli intrattenimenti. Versamento mensile.

Imprese elettriche. Comunicazione dati del canone TV.

Inps contributi

Iva artigiani e commercianti. Versamento della rata.

Inps contributi Gestione separata. Versamento.

Inps contributi lavoro dipendente. Versamento.

Intrastat. Presentazione elenchi Intra mensili e trimestrali.

Iva per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato, con la registrazione dei corrispettivi.

Iva. Fatturazione differita del mese precedente.

Iva. Liquidazione e versamento dell’Iva mensile.

Iva. Liquidazione e versamento dell’Iva mensile per i soggetti che facilitano vendite a distanza.

Iva. Versamento rata del saldo Iva del 2021.

Lavoro in somministrazione. Comunicazione mensile.

Scissione dei pagamenti. Versamento Iva derivante dagli split payment.

Sostituti d’imposta. Versamento imposta sostitutiva per gli incrementi della produttività. Sostituti d’imposta. Versamento delle ritenute.

Tobin Tax. Versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziare.

29 agosto 2022

Contributi Inps per pescatori. Versamento mensile.

31 agosto 2022

Cassa integrazione. Richieste per eventi non evitabili del mese precedente.

Dichiarazione dei redditi persone fisiche. Versamento rata delle imposte.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati. Versamento dell’Iva intracomunitaria.

Intrastat. Presentazione elenchi Intra mensili e trimestrali.

Iva. Dichiarazione mensile Ioss e liquidazione. Libro unico del lavoro. Compilazione e stampa.

Uniemens. Invio dei dati del mese precedente.