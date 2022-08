Mercoledì 10 Agosto 2022, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:22

Approvato il decreto Aiuti bis, ora sono attese anche le nuove misure, tra le quali ci sono i tanto attesi aumento delle pensioni e degli stipendi. La prima vera disposizione, una specie di tappa buchi in realtà considerando le cifre in ballo, è stata già messa in atto grazie alla decontribuzione semestrale (luglio-dicembre) nella misura dell’1,2%. In parole povere meno tasse in busta paga e più stipendio. Riguardo a questa misura, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha affermato che lo strumento della decontribuzione è un'ottima misura, ma definisce «inaccettabili le cifre degli aumenti, un’elemosina per i lavoratori».

Per i pensionati ci sarà invece una rivalutazione immediata del 2% a partire al 1° ottobre 2022, a cui si aggiungerà un altro 0,2%. Una pensione di circa 1.000 euro mensili avrà un aumento di 84 euro lordi complessivi per il periodo ottobre-dicembre (tredicesima esclusa). A partire dal 2023 scatteranno i restanti aumenti tramite attribuzione automatica.

Misure concrete dal decreto Aiuti bis, ora un’agenda sociale per le fasce deboli

Aumento pensioni 2022: la tabella per l'ultimo trimestre (ottobre-dicembre)

Pensione di 500 euro mensili: aumento di 42 euro lordi complessivi nel trimestre, tredicesima esclusa.

Pensione di 1.000 euro: aumento di 84 euro lordi complessivi nel trimestre, tredicesima esclusa.

Pensione di 1.500 euro: aumento di 126 euro lordi complessivi nel trimestre, tredicesima esclusa.

Pensione di di 2.000 euro: aumento di 168,00 euro lordi complessivi nel trimestre, tredicesima esclusa.

Pensione di 2.500 euro: aumento di 201,21 euro lordi complessivi nel trimestre, tredicesima esclusa.

Aumento stipendi: le fasce

Stipendio mensile pari a 227 euro: aumento mensile di 2,72 euro lordi per 16,32 euro complessivi per semestre.

Stipendio mensile pari a 660 euro: aumento mensile di 7,92 euro lordi per 47,52 euro complessivi per semestre.

Stipendio mensile pari a 1.065 euro: aumento mensile di 12,78 euro lordi per 76,68 euro complessivi per semestre.

Stipendio mensile pari a 1.497 euro: aumento mensile di 17,96 euro lordi per 107,76 euro complessivi per semestre.

Stipendio mensile pari a 1.909 euro: aumento mensile di 22,90 euro lordi per 137,40 euro complessivi per semestre.

Stipendio mensile pari a 2.300 euro: aumento mensile di 27,66 euro lordi per 165,96 euro complessivi per semestre

Stipendio mensile pari a 2.692 euro: aumento mensile di 32,30 euro lordi per 193,82 euro complessivi per semestre.