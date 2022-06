Superbonus, ecco il questionario della Bicamerale alle banche

Ecco il questionario inviato giovedì 30 giugno dalla Commissione banche ai 12 istituti italiani significant, cioè vigilati dalla Bce, a cominciare da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bpm, Bper, Mps e le altre più Cdp e Poste per capire le dinamiche sul Superbonus che hanno suscitato polemiche anche per i profili di truffa. La Bicamerale insediata per fare luce su molte vicende finanziarie, ha allargato il suo raggio di attività. E avendo aperto un link sul proprio sito allo scopo di ricevere osservazioni, segnalazioni e proteste dagli utenti, a seguito di esposti pervenuti, è passata al contrattacco inviando il questionario alle grandi banche che dovrà essere restituito entro il 12 luglio. E' suddiviso in tre parti: rilevazioni sul superbonus al 110%, cessione crediti con recupero in 10 anni e con recupero in 5 anni, questi ultimi diversi dal Superbonus. Il questionario è trimestrale dal 30 giugno 2020. Chiede tra l’altro il numero richieste pervenute, numero richieste annullate, richieste declinate, il numero al netto di annullate e declinate.

Il Messaggero.it è in grado di pubblicare il documento inviato alle banche con obbligo di riservatezza.