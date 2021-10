Superbonus 110%, prorogato al 2022 anche per le villette ma con tetto reddito a 25mila euro. Bonus facciate ridotto al 60%

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20:32

Superbonus 110% prorogato per tutti il 2022 anche per le villette, ma con un tetto di reddito dei proprietari fino a 25mila euro. E anche bonus facciate prolungato di un anno, ma con una percentuale al 60%. Sono queste alcune delle novità contenute nella manovra previste nel corso della cabina di regia sulla legge di bilancio.

Superbonus 110% e Facciate, le novità

La proroga per il Superbonus al 110% sarà estesa dunque anche sulle abitazioni monofamiliari: il tetto di Isee per i proprietari sarà stabilito a 25mila euro e limitato quindi, alle sole prime case. Anche il bonus facciate dovrebbe essere rinnovato per tutto il 2022, ma con una percentuale al 60%. Oggi il bonus facciate ha una percentuale al 90%: nelle ipotesi del Documento programmatico di bilancio, la misura era destinata a non essere rinnovata, mentre ora viene confermata con una percentuale ridotta.