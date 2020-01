Sogei aderisce al Manifesto «Repubblica digitale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sogei prende parte al manifesto «Repubblica digitale». La piattaforma digitale per la pubblica amministrazione aderisce all'iniziativa, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso tre specifici percorsi: «Web consapevole, Formazione Sna e Open Innovation». L’impegno per i prossimi anni sarà quello di contribuire allo sviluppo della cultura digitale del cittadino con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle opportunità offerte non solo dal web ma anche da tutti quei punti di contatto utilizzati quotidianamente per migliorare la sua esperienza digitale.Iniziativa a carattere informativo su tematiche relative alla sicurezza informatica destinata agli utenti del web, potenziandone la capacità critica e rendendoli protagonisti attivi e consapevoli. Attraverso video divulgativi, si vuole promuovere una maggiore familiarità con le tecnologie digitali promuovendo l’utilizzo attento delle nuove modalità di comunicazione e socializzazione in rete. In una fase successiva sarà affrontato il tema dei pagamenti online e digitali, assistenti virtuali e chatbot, con interventi finalizzati ad aumentare la consapevolezza della cybersecurity.Percorso centrato sulla diffusione della conoscenza delle tecnologie digitali e di modelli di lavoro innovativi abilitanti la trasformazione digitale della Pa, erogato attraverso corsi in aula, seminari web e laboratori in cui i discenti potranno progettare lo sviluppo di chatbot e comprendere come le tecnologie digitali, la comunicazione e le nuove metodologie di lavoro, stanno cambiando il workspace.Progetto dedicato allo sviluppo di idee, soluzioni e innovazione attraverso collaborazioni esterne all’azienda con startup, imprese innovative e altri stakeholder con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide e alle domande di cambiamento derivanti da cittadini e partner, attraverso progetti e iniziative che rientrano nella propria strategia di «Open Innovation».«La nostra adesione al Manifesto – commenta l’amministratore delegato Andrea Quacivi - prevede azioni concrete ispirate ai principi di collaborazione integrata, valore condiviso co-creato e innovazione aperta. Abbiamo realizzato alcuni webinar con lo scopo di sviluppare coscienza ed esperienza sull’uso consapevole del Web. Confido che Fabiana Dadone e Lucia Azzolina ne diano ampia diffusione nella PA e nelle scuole come momento di approfondimento e di crescita e come valore per i nostri figli. Ci occupiamo di diffondere la conoscenza delle tecnologie esponenziali di adozione straordinariamente rapida, di dimostrare come si possono ripensare gli spazi e le tecnologie di comunicazione, di introdurre modi di lavorare innovativi e di favorire una diminuzione del gap digitale. La nostra azione è orientata da sempre all’innovazione – conclude Quacivi- intesa come disciplina praticata da molti, piuttosto che un'arte padroneggiata da pochi che fonda la sua centralità sul valore dell’esperienza».