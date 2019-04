(Teleborsa) - Snap alza il velo sui conti del primo trimestre che si è chiuso con ricavi in aumento del 39% a 320 milioni di dollari ed una perdita ridotta a 310,4 milioni dal rosso di circa 390 milioni dell'analogo periodo nel 2018.



Al netto delle poste non ricorrenti la perdita è stata di 10 centesimi per azione contro i -12 centesimi stimati dal mercato.



Per il trimestre in corso Snap si attende vendite comprese tra 335-360 milioni contro i 348 milioni del consensus.





© RIPRODUZIONE RISERVATA