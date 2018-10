Huawei accusata di furto di tecnologia da CNEX Labs

Huawei è accusata di rubare la tecnologia della startup della Silicon Valley, CNEX Labs. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, CNEX Labs ha dichiarato di fronte a una corte federale del Texas che Huawei e la sua divisione Futurewei per anni hanno portato avanti un piano per rubare la tecnologia CNEX, società che può contare sull'appoggio di colossi come Microsoft e Dell.



Il colosso cinese nega le accuse e rilancia: è stata la startup e il suo co-fondatore Yiren Ronnie Huang, ex dipendenti di Huawei a rubare le loro tecnologie.



In questo modo si apre una nuova pagina nella battaglia tra gli Stati Uniti e la Cina per il controllo dell'industria dei semiconduttori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA