Lanciato in Serbia il terzo e più grande parco eolico di Mk Fintel Wind

Al via in Serbia il più grande parco eolico. Mk Fintel Wind, joint venture della società italiana Fintel Energia Spa e di Mk Group, ha lanciato il suo terzo e più ampio parco eolico Košava a Izbište, in Vojvodina nel nord della Serbia. Con una capacità totale di 69 MW, l'impianto produrrà abbastanza elettricità per soddisfare le esigenze di 45.000 famiglie.Alla cerimonia di inaugurazione insieme al ministro per l'Energia Aleksandar Antic è intervenuto l'ambasciatore italiano a Belgrado Carlo Lo Cascio, che ha osservato come il nuovo sito sia il risultato della collaborazione proficua tra Italia e Serbia. «La nostra partnership» - ha aggiunto l'ambasciatore - «si sta ora estendendo alle energie rinnovabili». «Oltre all'attenzione per l'energia verde, l'Italia sta trasmettendo anche un altro messaggio forte: continueremo a investire in Serbia, perché crediamo nella crescita condivisa del nostro lavoro comune. Siamo qui per restare e continuare a lavorare insieme», ha concluso Lo Cascio.L'Italia è il secondo partner commerciale della Serbia con un interscambio di 4 miliardi di euro ed è tra i principali investitori esteri di questo Paese con circa 600 aziende che danno lavoro a più di 30 mila persone.