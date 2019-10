Seggiolini anti-abbandono, De Micheli: sconti fiscali anche per il dispositivo mobile

Saranno previste nel Decreto fiscale delle agevolazioni per rendere l'aquisto dei seggiolini meno oneroso. A comunicarlo è stato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ospite di “Porta a Porta”, in onda stasera su Rai Uno: «Nel decreto fiscale che approveremo a breve ci saranno delle agevolazioni sia per il dispositivo mobile che per tutto il seggiolino anti-abbandono». L'obiettivo, speiga la ministra, è «rendere meno oneroso l'acquisto».

Seggiolini anti-abbandono: sì all'obbligo nelle auto, cosa prevede il nuovo decreto

Scatta obbligo seggiolini anti abbandono, De Micheli firma il decreto

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA