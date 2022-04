Scrosati (Fremantle) ricevuto da Mattarella: presentato il piano di investimenti in Italia

Andrea Scrosati, Group Coo e Ceo Europeo di Fremantle, è stato ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrosati ha presentato al Presidente il piano di investimenti di Fremantle in Italia, che segue la recente acquisizione da parte del gruppo di Lux Vide, una delle realtà più rilevanti della produzione televisiva italiana, fondata 30 anni fa da Ettore Bernabei, e l'annuncio di un accordo quadro con Cinecittà. In seguito a queste operazioni Fremantle è oggi la realtà leader italiana della produzione indipendente di intrattenimento, cinema e serie tv.

Dal 2017 il gruppo ha speso oltre 900 milioni di euro nel settore della produzione culturale in Italia, impegnando in maniera continuativa mille persone ogni anno, coinvolgendo oltre 10 mila professionisti dal 2019 a oggi e producendo in Italia circa 1.600 ore di contenuti originali solo negli ultimi tre anni. Scrosati ha anche confermato al Presidente Mattarella l'intenzione di portare in Italia alcune delle produzioni internazionali più prestigiose del gruppo, a partire dal prossimo film diretto da Angelina Jolie basato sul libro 'Senza Sanguè di Alessandro Baricco, che sarà girato in Italia già questa estate.