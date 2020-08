Saipem confermata negli indici FTSE4Good

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è stata confermata negliin cui è inclusa. Creati dall'indice globale e fornitore di dati FTSE Russell, gli indici FTSE4Good sono ideati per misurare le prestazioni delle aziende che dimostrano robuste pratiche ambientali, sociali e di governance ().Gli indici FTSE4Good sono utilizzati da un'ampia varietà di player del mercato per creare e. Le valutazioni di FTSE Russell si basano sulle prestazioni in aree tematiche qualio."La valutazione delle performance ESG di Saipem è stata anche quest'anno molto buona, consentendo alla Società di ottenere la posizione di leadership sia nell'ambito del settore di business che nel contesto italiano", ha commentato, Corporate Sustainability Manager di Saipem.