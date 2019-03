© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -anche per rispondere alla domanda crescente di energia pulita.Sono queste le parole chiave deldal titolo Investing in the future: how to take sustainability further".L'incontro ha visto protagonisti Stefano Cao, Ad di Saipem, Vittorio Ogliengo, Vice Direttore Generale Bnp Paribas, Alessandro Castellano Ceo Zurich Italia e Aldo Bonati (Aldo Bonati Etica Sgr) che hanno parlato dei diversi aspetti della nuova finanza sostenibile.Il tema è oggi molto sentito, come ha dimostrato la grande mobilitazione internazionale dello scorso 15 marzo.Per Saipem lo è ancora di più. Come azienda Oil&Gas. "Abbiamo sentito la crisi del settore ed è per questo che ora occorrono azioni forti e immediate", ha spiegatoAd Saipem. "Il futuro passa per un'energy transition senza perdere il know how del gruppo e nella quale la sostenibilità è globale e interessa non solo l‘ambiente ma anche i diritti umani".Lo stesso trend degli investimenti conferma come la sostenibilità sia la chiave per il futuro. "La sostenibilità è oggi un fattore fondamentale anche perché c'è una vera e crescente richiesta di investimenti green", spiega"Le azioni delle giovani generazioni ci costringono a pensare in un altro modo. Siamo ancora in una fase di transizione ma è quello il futuro", confermaPer Saipem la transizione "non sarà immediata, ma è necessaria, puntando già da ora a concentrarsi più sul gas e meno sul petrolio. Lavorare con più convinzione verso il cambiamento" conclude Ad di Saipem.