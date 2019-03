Saipem, Barclays porta in alto il livello del target price

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata fiacca per Saipem, che tratta in ribasso dello 0,49% allineandosi alla debolezza dell'intero mercato.Ma non mancano le notizie positive. Alla recente tornata di promozioni sul titolo si aggiunge oggi quella di. Gli analisti hanno migliorato l'indicazione su Saipem portando il prezzo obiettivo a 7 euro dai 6,60 precedenti, target che si confronta con i 4,73 euro delle attuali quotazioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big italiana dell'ingegneria rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,747 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,687. L'equilibrata forza rialzista di Saipem è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,807.