Safilo compra la californiana Blenders Eyewear

Ultimo aggiornamento: 20:21

Shopping negli Usa per Safilo, che ha acquistato il 70% di Blenders Eyewear, marchio californiano creato nel 2011 da un surfista trentenne di San Diego, Chase Fischer, che traendo ispirazione dalla comunità locale e attraverso un uso intelligente di social e influencer, è riuscito a fare breccia tra Millenials e Z Generation. A Blenders, che si attende di chiudere il 2019 con un fatturato di 42 milioni di dollari (+40% sul 2018), è stato attribuito un valore d'impresa, incluso il debito, di 90 milioni di dollari. Fischer resta amministratore delegato e potrà essere liquidato nel 2023, attraverso opzioni di acquisto e vendita sul restante 30% del capitale.Il marchio, che produce occhiali a buon mercato strizzando l'occhio a giovani e giovanissimi, «arricchirà il nostroportafoglio» con «un business innovativo e in rapida crescita, incentrato su ecommerce, D2C e omni-channel, focalizzato sugli Stati Uniti, che restano per noi un mercato chiave», ha commentato l'ad del gruppo italiano, Angelo Trocchia. Safilo «rappresenta un enorme passo avanti per Blenders» consentendole di «raggiungere un mercato ancora più ampio», ha dichiarato Fischer.Lo shopping è piaciuto anche alla Borsa dove Safilo, che finanzierà l'operazione con risorse proprie e prestiti, incluso uno da 30 milioni di euro erogato da Hal, è balzata del 2,11% a 1,45 euro. Per gli analisti di Fidentiis l'acquisizione «ha senso» permettendo al gruppo controllato dal fondo olandese Hal di rafforzare la sua presenza negli Usa e incrementare le proprie competenze digitali e social. «Si tratta di un'iniziativa di crescita interessante» anche per Equita, che però ritiene che «il tema principale» del gruppo sia «la gestione della ristrutturazione della capacità manifatturiera italiana».Fra due giorni Safilo presenterà infatti il piano industriale 2020-2024. In quella sede verrà alzato il velo sugli esuberi con cui il gruppo intende far fronte alla fine della licenza sul marchio Dior con Lvmh, in scadenza a fine 2020. I sindacati temono centinaia di esuberi su un migliaio di dipendenti, in gran parte concentrati nel sito di Longarone (Belluno) dove il 70% della produzione è proprio legata al marchio Dior.L'acquisizione sarà finanziata tramite disponibilità di cassa e linee di credito, e tramite un finanziamento da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da Hal Holding, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell'operazione.