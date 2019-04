S&P conferma rating: «Instabilità politica pesa su Pil, stop riforme indebolisce fiducia»

«I continui cambiamenti politici indeboliscono il potenziale di crescita» del Paese. Così S&P nel confermare il rating dell'Italia, sottolineando inoltre di non aspettarsi che il governo metta in discussione l'adesione dell'Italia nell'area dell'euro. Tuttavia, «l'attuazione di misure politiche che annullano o compromettono le precedenti riforme strutturali o ampliano ulteriormente il deficit di bilancio, indeboliscono la fiducia degli investitori». Secondo le previsioni, la crescita riprenderà nel 2020, ma solo a circa lo 0,6% o meno della metà della crescita attesa del Pil dell'eurozona dell'1,4%, si legge. Il reddito di cittadinanza contribuirà per 0,2 punti percentuali al pil quest'anno e al prossimo, mentre gli investimenti pubblici contribuiranno per ulteriori 0,1 punti nel 2019. Ma si tratta di proiezioni «altamente incerte».



Non manca un riferimento alla flat tax: il governo ha adottato alcune misure fiscali favorevoli agli investimenti, come la riduzione della pressione fiscale sui singoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi (imposta flat) e incoraggia anche il reinvestimento dei profitti delle imprese e il mantenimento del cosiddetto «super e iper ammortamento», tuttavia, «il livello di investimento complessivo rimane relativamente basso» per il 2019 infatti sarà leggermente inferiore al 18% del pil, tra i più bassi nella zona euro. Sul fronte disoccupazione infine S&P prevede un tasso medio «di circa il 10,6%» quest'anno.

