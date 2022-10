Ryanair, altre 18 rotte da Roma tra Fiumicino e Ciampino. L'ad O'Leary: «​Italia in forte crescita»

«Oggi presentiamo il nostro programma invernale, aggiungiamo altre 18 rotte da Roma, quest'inverno avremo un totale di 70 rotte tra Fiumicino e Ciampino e vediamo una forte crescita in Italia quest'anno». Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael O'Leary, nel corso della presentazione. La compagnia prevede 9,4 milioni di passeggeri tra Ciampino e Fiumicino nel suo anno fiscale che va da aprile 2022 a marzo 2023.

Ryanair, l'investimento su Roma

«Con 13 aeromobili con un investimento di 1,3 miliardi di dollari inclusi 2 nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà più del 10% di posti in più rispetto all'operativo invernale 2019 (prepandemia) e supporterà oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma», ha spiegato O'Leary. Tra le nuove rotte da Roma Agadir, Amman, Asturie, Dublino. «Ci saranno 900 voli a settimana, oltre 7.000 posti di lavoro in loco, inclusi oltre 400 per personale di bordo», ha illustrato il manager.