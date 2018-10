Ryanair, firmato contratto con gli assistenti di volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per la compagnia irlandese low cost. È stato firmato il contratto collettivo per gli assistenti di volo di Ryanair basati in Italia. Il contratto include il riconoscimento del Tfr, della tredicesima e rende possibile l'iscrizione ai fondi previdenziali del settore. Inoltre prevede un aumento medio salariale del 18% nel triennio sulle varie figure professionali. Si tratta del primo contratto del genere in Europa. Forse questo potrebbe calmare le acque agitate in casa Ryanair che hanno portato a diversi scioperi sia durante il periodo estivo che a settembre.«La firma odierna comporta il passaggio immediato di 224 dipendenti dalle agenzie di reclutamento Crewlink e Workforce alle dirette dipendenze di Ryanair. Il 24 ottobre è prevista la firma di questo contratto anche da parte di Crewlink e Workforce avvenuta la quale sarà indetto il referendum tra gli assistenti di volo», fanno sapere le sigle sindacali Fit-Cisl, Anpac e Anpav.