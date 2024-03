Rottamazione quater, Cu, saldo Iva e spese detraibili: ultimi giorni per mettersi in regola con il Fisco

Dalla rottamazione quater, alla Cu, dalle spese detraibili al saldo dell'Iva. Sono diverse le scadenze fiscali per i prossimi giorni, con le date da segnare in rosso sul calendario per non dimenticare i vari importanti adempimenti in arrivo. Le prime in arrivo sono le consuete scadenze di metà mese, che per questo periodo saranno spostate al 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato. Vediamo però nel dettaglio tutti gli appuntamenti fiscali previsti per marzo, per affrontare tutti gli adempimenti che attendono i contribuenti.

Cartelle esattoriali, dilazioni fino a 10 anni: più semplice pagare a rate. Riforma in arrivo

La rottamazione quater: come pagare ed entro quando

Innanzitutto ci sono le rate della rottamazione quater, a seguito della proroga al 15 marzo prevista dal decreto Milleproroghe 2024 per le prime tre quote dovute. Alla scadenza di metà mese si applicherà il termine di tolleranza di 5 giorni e quindi saranno considerati validi tutti i versamenti effettuati entro il 20 marzo.

Le somme dovute possono essere regolate tramite: il servizio “Paga on-line”, la piattaforma PagoPa, canali telematici bancari e postali, il servizio di domiciliazione bancaria e gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, previa prenotazione.

Rottamazione cartelle esattoriali, la guida alle ultime novità sulle rate quater nel Milleproroghe

La scadenza della Certificazione unica

C'è poi la scadenza della Certificazione unica. Entro il 18 marzo i sostituti d’imposta dovranno provvedere all’invio telematico e alla consegna dell’ex Cud ai percipienti.

La Cu è un documento fontamentale per la dichiarazione dei redditi e deve essere consegnata:

Ai dipendenti o collaboratori autonomi, da parte dei datori di lavoro;

Ai pensionati e i titolari di altre prestazioni, dall’Inps;

All’Agenzia delle Entrate.

Pensioni marzo 2024, calendario pagamenti: arrivano gli aumenti? Effetto nuova Irpef, come verificare l’importo erogato: il cedolino

Gli ultimi giorni per il saldo Iva

Ultimi giorni, poi, anche per il saldo Iva, che deve essere versato entro la scadenza del 18 marzo, così come della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali. Sempre quello stesso giornoscade anche la trasmissione di tutti quei dati che sono relativi alle spese detraibili sostenute dai contribuenti lo scorso anno, per consentire all’Agenzia delle Entrate di creare il modello 730 precompilato.

Assegno unico marzo tagliato, pagamento minimo (57 euro) senza Isee rinnovato: come recuperare gli arretrati ed entro quando

Gli elenci Intrastat

Verso fine mese, poi, ci sono gli elenchi Intrastat. Entro il 25 marzo gli operatori intracomunitari, che hanno l'obbligo mensile, devono trasmettere telematicamente i dati relativi alle operazioni intracomunitarie che sono state realizzate nel mese di febbraio.

L’adempimento potrà essere fatto scegliendo tra due modalità:

in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. dell’Agenzia delle Dogane;

E.D.I. dell’Agenzia delle Dogane; tramite l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Gioco del Lotto, via alla gara: l’incasso può finanziare la riduzione delle tasse