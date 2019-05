Riqualificazione energetica dei condomini: Bnp Paribas si affianca a Eni e Harley&Dikkinson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnp Paribas si affianca a Eni gas e luce e ad Harley&Dikkinson aderendo a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali, un mercato in Italia stimato potenzialmente nell’ordine di circa 10 miliardi l'anno per i prossimi 11 anni.CappottoMio non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali con la possibilità di usufruire anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ecobonus. Il servizio di Eni gas e luce - con il contributo di partner specialistici della sua rete di servizi energetici e con Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma WikiBuilding - è stato progettato, infatti, in conformità con la normativa in materia di "ecobonus" (detrazioni fiscali fino al 75% dell'importo dei lavori) e "sismabonus" (fino all'85%) con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.Nel dettaglio, Bnp Paribas provvede all’acquisto del credito finanziario, tramite Ifitalia - la società di Factoring del Gruppo - derivante dalla vendita del credito fiscale tra imprese che realizzano i lavori ed Eni gas e luce.Il condominio che intende installare CappottoMio potrà inoltre cedere al partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della spesa totale.«CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario - ha commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce -. Questo servizio per l'efficienza energetica degli edifici, frutto della forte collaborazione tra le diverse professionalità della nostra società e dei nostri partner, si inserisce perfettamente nella strategia di Eni gas e luce che, da fornitore di gas ed energia elettrica, si pone l'obiettivo di diventare sempre di più un energy advisor, un consulente che possa accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio».«Aderendo a CappottoMio, Bnp Paribas conferma il suo forte impegno nell’ambito delle politiche energetiche e dei relativi impatti ambientali e sociali - ha affermato Vittorio Ogliengo, Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Bnp Paribas Italy e Deputy General Manager di Bnl -. Questa iniziativa è un supporto concreto alla riqualificazione energetica e strutturale degli edifici del Paese grazie anche alla struttura finanziaria realizzata per far fronte alle esigenze delle famiglie e delle imprese che eseguono i lavori».Alessandro Ponti, amministratore Delegato di Harley&Dikkinson, infine ha dichiarato: «WikiBuilding è la prima piattaforma messa a disposizione per la gestione dell'intero processo di cessione che offre un supporto tecnico-finanziario e consulenziale a imprese e professionisti certificati con l'ottica di promuovere un sistema green di qualità, basato su regole di trasparenza e sull'autonomia di ciascun attore. Sono lieto che questo sistema di qualità sia sostenuto da dei player così importanti come BNP Paribas ed Eni gas e luce».