Sabato 14 Ottobre 2023, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 06:53

Cinque miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, tre per incrementare il fondo sanitario nazionale, destinati poi a crescere negli anni successivi. Circa quindici per la conferma del taglio del cuneo contributivo e per l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef (entrambe misure che però al momento valgono solo per il 2024); più le misure specifiche per le famiglie con almeno tre figli. Viaggia intorno ai 23 miliardi complessivi la legge di Bilancio che il governo ha presentato ieri sera alle parti sociali in vista dell'approvazione nel Consiglio dei ministri fissato a lunedì. La manovra sarà accompagnata da un corposo pacchetto fiscale, che rappresenta di fatto un primo "modulo" della riforma approvata in forma di delega dal Parlamento. Oltre alle novità sull'Irpef ci saranno la minimum tax in particolare per le multinazionali (in attuazione di quanto deciso a livello internazionale) e la riduzione dell'aliquota Ires per le società che creano occupazione aggiuntiva, in particolare di donne e di persone uscite dal reddito di cittadinanza. In più semplificazioni per gli imprenditori che rientrano nel nostro Paese o vi portano comunque nuovi investimenti.

LA SCALETTA

LA PREVIDENZA

Durante l'esposizione della propria scaletta il governo ha voluto enfatizzare il contesto complicato in cui nasce questa manovra, definita «seria responsabile e realista». E ha ricordato che la scelta di ampliare di circa 16 miliardi il disavanzo previsto per il prossimo anno ha fatto alzare più di un sopracciglio nelle capitali europee. «Non governiamo governati dallo spread» ha sintetizzato il ministro dell'Economia. Il rischio che vada in scena - di fatto - un allentamento dei vincoli di bilancio da parte di un Paese ad alto debito dovrebbe essere in parte attenuato dall'impegno a perseguire una revisione della spesa più ambiziosa: in linea con le regole di bilancio comunitarie in via di definizione tenere sotto controllo la spesa è considerato un comportamento virtuoso. Per questo servirà però un maggior impegno sulla spending review, che potrebbe anche superare la soglia dei 2 miliardi già annunciati da Giorgetti.Anche il dossier pensioni è "attenzionato" in Europa e dagli analisti internazionali, ha poi fatto notare l'esecutivo quasi a mettere le mani avanti. E così ci saranno la proroga di(uscita anticipata dal lavoro con 61 anni di età e 42 di contributi) e l'Ape sociale (il trattamento ponte riservato a disoccupati e categorie disagiate): quest'ultima misura però dovrebbe diventare strutturale, ovvero entrare per sempre nella legislazione. In materia previdenziale ci sarà poi qualche altro intervento al margine. L'associazione dei costruttori (Ance), presente al tavolo, ha colto qualche spiraglio positivo per una possibile norma transitoria sul superbonus: potrebbe essere permesso ai condomini già avanti con i lavori di terminarli anche oltre fine dicembre senza veder decurtata l'agevolazione.Tra le parti sociali si è posta in posizione particolarmente critica la Cgil: il segretario Landini ha disertato la riunione delegando un altro dirigente e ha definito «miope» la manovra. Non piace l'invito a Palazzo Chigi a ridosso del Consiglio dei ministri, senza significativi margini di correzione. La convocazione al contrario è stata gradita dal numero uno della Cisl Sbarra che chiede tra l'altro di «ridurre e rendere strutturale il taglio delle tasse sul lavoro e di assicurare la piena perequazione delle pensioni». Assente pure il segretario generale della Uil Bombardieri: il suo sindacato si pronuncerà martedì, ma intanto viene giudicato insufficiente lo stanziamento per la sanità. Anche l'Ugl vorrebbe un taglio del cuneo contributivo non limitato a un solo anno.