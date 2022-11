Revolut supera il milione di clienti in Italia

Revolut, l'app finanziaria con oltre 25 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver superato il milione di clienti in Italia, mercato considerato chiave per la società.

Il numero dei clienti in Italia è cresciuto del 900% negli ultimi tre anni, passando da 100.000 a oltre 1 milione, e del 60% negli ultimi 12 mesi. L'utente tipico italiano ha in media 35 anni, vive in una grande città e utilizza il proprio smartphone per gestire diverse operazioni, inclusa la gestione del denaro.



Anche l’utilizzo delle funzionalità di Revolut da parte degli italiani è aumentato nell'ultimo anno. I pagamenti con carta sono aumentati del 120% e le transazioni contactless hanno registrato un aumento del 130%. La quantità di depositi nei Salvadanai (spazi di risparmio personalizzati che i clienti possono gestire e personalizzare come desiderano) è aumentata del 156% mentre i pagamenti tra utenti all'interno dell'app sono quasi raddoppiati (+96%).

"È davvero gratificante vedere questo livello di interesse verso l'app Revolut in Italia", ha commentato Ignacio Zunzunegui, recentemente nominato nuovo responsabile del mercato italiano e Head of Growth per il Sud Europa. “L'Italia è tra i mercati più importanti per Revolut, ha registrato una solida crescita dal suo lancio nel Paese nel 2017 fino a superare oggi il milione di clienti. Ciò è dovuto alla combinazione di efficaci strumenti di gestione del denaro e commissioni basse, o addirittura pari a zero, che offriamo ai nostri clienti, nonché all'introduzione di funzionalità locali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che vivono nel Paese". Per Revolut l'Italia è il settimo mercato più grande a livello globale.

Revolut sta costruendo una app finanziaria per consentire agli utenti di tracciare, gestire e ottenere il massimo dal proprio denaro. I clienti italiani possono beneficiare di oltre 70 funzionalità in un unico luogo - conto corrente, conti per bambini, premi, salvadanai, donazioni - oltre a impostare budget di spesa mensili, utilizzare le proprie carte virtuali e fisiche per gli acquisti, effettuare bonifici istantanei, chattare con loro amici mentre si scambiano denaro, prelevare denaro all'estero e pagare in altre valute al tasso di cambio interbancario. Revolut offre anche servizi aggiuntivi per i viaggiatori come "Soggiorni", per prenotare hotel e case e ricevere fino al 10% di cashback, l’assicurazione di viaggio con Allianz, le lounge aeroportuali in caso di volo in ritardo e altro ancora.