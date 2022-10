Revolut nomina Ignacio Zunzunegui responsabile del mercato italiano

Revolut, l'app finanziaria con oltre 20 milioni di clienti, ha nominato Ignacio Zunzunegui nuovo "Head of Growth" Southern Europe, a partire da ottobre 2022. Zunzunegui, entrato in Revolut nel febbraio 2022 come responsabile di Spagna e Portogallo, è stato scelto per guidare il Sud Europa e far crescere Revolut sul territorio.

Zunzunegui ha una solida conoscenza del mercato italiano grazie alla sua precedente esperienza nel team marketing e vendite di Heineken Italia, dove ha lavorato per oltre quattro anni. Una volta tornato in Spagna, ha lavorato come Marketing Manager presso Glovo e ricoperto la posizione di Head of Marketing Spain presso AliExpress.

In Revolut, dopo aver portato la base clienti spagnola a raggiungere di recente 1 milione, nel suo nuovo ruolo sarà incaricato di guidare i team e attivare partnership con brand, network, agenzie, influencer, affiliati e media, pianificare ed eseguire strategie e campagne attraverso i canali di marketing, inclusi marketing digitale, gestione della community, CRM, contenuti e marketing offline e le prime campagne TV nazionali e internazionali di Revolut.

"Sono orgoglioso di essere stato scelto per guidare il Sud Europa e un Paese strategico come l'Italia che è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, dimostrando un enorme potenziale per Revolut", ha affermato Zunzunegui. "Vogliamo rendere l'app Revolut più vicina alle esigenze italiane ed è per questo motivo che puntiamo su funzionalità come pagoPA, che offriamo senza commissioni, o altri servizi abilitati dalla nostra licenza bancaria, come accaduto in Lituania, Polonia e altri paesi con prestiti e credito. L'Italia è un mercato chiave per Revolut e si colloca al settimo posto a livello mondiale per base di clienti. I clienti italiani sono passati da 100.000 a oltre 850.000 negli ultimi tre anni, segnando una crescita di oltre il 730%, con un utente tipo in media di 35 anni aperto alla tecnologia, che vive nelle grandi città e viaggia spesso sia per lavoro che per piacere. Il nostro obiettivo è lanciare sul mercato una serie di nuovi servizi e campagne attraverso i canali di riferimento, in grado di aumentare ulteriormente la consapevolezza e l'utilizzo dei nostri servizi finanziari, con l'obiettivo finale di consentire agli italiani di gestire meglio il proprio denaro. Revolut punta molto sull’Italia e contiamo di raggiungere quota 5 milioni di euro di investimenti entro la fine dell'anno”, conclude Zunzunegui.

Nell'ultimo anno Revolut ha ulteriormente migliorato il proprio prodotto in Italia e in Europa, cambiando il modo in cui i clienti gestiscono il proprio denaro: dalla licenza bancaria che garantisce depositi protetti fino a 100.000 Euro al pagamento tramite app di bollette e tasse con pagoPA senza alcuna commissione, passando per Soggiorni, una funzionalità che consente ai clienti di prenotare alloggi in tutto il mondo e ricevere fino al 10% di cashback.

Con l'app Revolut, i clienti possono vedere esattamente quanto spendono ogni mese in categorie di spesa come ristoranti o shopping, possono impostare budget di spesa mensili, inviare e richiedere denaro agli amici e riceverlo all'istante, arrotondare i pagamenti con carta e mettere da parte il resto. I clienti Revolut possono anche spendere e trasferire denaro in tutto il mondo senza commissioni nascoste, detenere e scambiare oltre 30 valute nell'app e donare in beneficenza senza commissioni.