13 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Relatech, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione, in una prima fase, del 60% del capitale sociale di DIALOG SISTEMI, società che offre soluzioni nel settore del Business Performance Management e del Data Warehousing basate su piattaforma proprietaria. Il restante 40% del capitale sarà acquisito entro il 2024 al verificarsi di determinate condizioni.

Dialog ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 1,12 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA pari a circa 0,15 milioni e una Posizione

Finanziaria Netta (cassa) pari a circa -0,6 milioni. "La società conta una quota di ricavi ricorrenti pari a circa il 40% e vanta una consolidata base clienti nei settori pharma, food industry, telco, GDO e retail ai quali offre soluzioni per il monitoraggio e miglioramento delle performance economiche, operative e di servizi", si legge in una nota.

"Dialog ha una soluzione proprietaria che arricchisce la nostra offerta alla clientela di gruppo consentendo di attivare fin da subito un'intensa attività di cross-selling e up-selling sui clienti in essere e neo-acquisiti, realtà perfettamente in target per le nostre soluzioni verticali ReFab (industry 4.0) e ReZone (retail) - ha commentato Pasquale Lambardi, presidente e amministratore delegato di Relatech - Con l'ingresso dei professionisti Dialog saremo in grado di arricchire il patrimonio aziendale nell'area del business and performance process management".