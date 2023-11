Reddito di cittadinanza, calano gli assegni: a ottobre sussidio solo per 819mila famiglie. Il 31 dicembre stop, arriva l'assegno di inclusione

L’occupazione vola a livelli record proprio quando sta calando il sipario sul reddito di cittadinanza. Difficile pensare che sia solo una coincidenza. La stretta avviata all’inizio di quest’anno dal governo Meloni, i sette mesi di fruizione del sussidio come limite massimo per gli attivabili nel 2023, la messa in campo di un nuovo strumento di politica attiva per il lavoro come il Supporto per la formazione e il lavoro, sembrano stare dando i loro frutti e, di conseguenza, un contributo all’impennata dell’occupazione. Insomma, qualcosa finalmente si muove, anche a giudicare dai numeri dell’Inps.

Reddito di cittadinanza a ottobre

Le famiglie che hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza a ottobre sono state 819.425, in calo rispetto alle 847.844 registrate a settembre, ma è confrontando il dato con la fine del 2022 che emerge una picchiata drastica, al punto tale che non può non avere avuto effetti in qualche misura sull’occupazione.

A dicembre di un anno fa le sole famiglie raggiunte dal reddito di cittadinanza erano più di un milione, per una spesa complessiva pari a 620 milioni di euro in un mese. E ancora. Nel 2022 i nuclei raggiunti da almeno una mensilità del reddito o della pensione di cittadinanza sono stati circa 1,6 milioni.



Più nel dettaglio, a ottobre le persone coinvolte dal sussidio dei Cinquestelle sono state in tutto 1.814.270. L’importo medio ricevuto per famiglia è stato pari a 561,61 euro, mentre l’importo complessivo erogato dall’Inps nel mese ha toccato i 460 milioni (160 in meno rispetto a dieci mesi prima). E ancora. Il 65,4% delle famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza a ottobre risiede al Sud (535.923 nuclei per 1.295.077 persone coinvolte e un assegno medio nel mese di 597,85 euro).

LE ZONE

Al Nord incassano l’aiuto 168.497 famiglie per 298.928 persone interessate con un assegno medio di 477,74 euro. Al Centro le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza sono 115.005 per 220.265 persone coinvolte e un assegno medio di 515,60 euro. Sono invece circa 300 mila gli occupabili che percepivano il reddito di cittadinanza e che, a partire da questa estate, hanno ricevuto il fatidico sms dell’Inps che li avvisava della fine del sussidio.

Le domande per il Supporto per la formazione per il lavoro, che dà diritto a un assegno di 350 euro a chi è disposto a rimboccarsi le maniche, firmare il nuovo patto per il lavoro e partecipare in presenza a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nel frattempo ha totalizzato oltre 110 mila domande. Molti ex percettori del sussidio calato a terra nel 2019 dal primo governo Conte chiaramente hanno preferito lasciar perdere, come si evince dai numeri. Essenzialmente perché il Supporto per la formazione e il lavoro prevede obblighi più stringenti per i beneficiari, che per esempio non danno spazio a chi spera di arrotondare con il lavoro nero.

ASSEGNO INCLUSIONE

A gennaio arriverà anche l’assegno di inclusione. Nei giorni scorsi l’Inps con un messaggio ad hoc ha ricordato agli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che il sussidio termina per tutti il 31 dicembre 2023, quindi anche in quei casi in cui le 18 mensilità di erogazione non sono ancora terminate. Lo stop è totale. Sono poco meno di 750 mila i nuclei che attualmente ricevono i soldi del reddito di cittadinanza e che hanno i requisiti per traslocare nel 2024 verso l’assegno di inclusione. Assegno che alle famiglie con disabili, anziani e minori garantirà 500 euro al mese.



Tornando agli ultimi numeri dell’Inps, quella di Napoli si conferma la provincia con il numero maggiore di famiglie coinvolte dal reddito di cittadinanza, con 120.018 nuclei raggiunti dal beneficio a ottobre e 325.377 persone interessate. Qui l’importo medio erogato è risultato pari nell’ultimo mese di rilevazione a 650,74 euro. La Campania con oltre 183 mila famiglie supera i nuclei con il sussidio dell’intero Nord. Attenzione poi perché la gran parte dei nuclei con il reddito è formato da un solo componente. Sono 346.523 i single, il 42,29% del totale, a cui vanno in media 433,83 euro al mese.