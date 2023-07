Pil negativo in Italia nel terzo trimestre (-0,3%), ma Eurozona in crescita. Inflazione quasi ferma a luglio, +6% il dato annuale

Cala la crescita in Italia: nel secondo trimestre del 2023 il Pil è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (quando era cresciuto dello 0,6%) ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare e parlando di «decima crescita trimestrale consecutiva». La crescita acquisita per il 2023 è pari allo 0,8%, in leggera discesa - precisa l'Istituto di statistica - rispetto al valore del primo trimestre, che era stato pari allo 0,9%. Nel secondo trimestre del 2023, il Pil nell'Eurozona è aumentato dello 0,3% ed è rimasto stabile nell'insieme dei ventisette Paesi dell'Unione europea, rispetto al trimestre precedente. È quanto rileva Eurostat nella sua prima stima flash. Nel primo trimestre del 2023 l'Eurozona aveva fatto registrare una crescita zero, mentre il Pil era aumentato dello 0,2% nell'Ue.

Tassi, Patuelli (Abi): «La Bce allenti la morsa, l'inflazione sta scendendo»

Inflazione a luglio +0,1%

Prosegue a luglio il rallentamento dell' inflazione, che si attesta al +6% dal +6,4% di giugno, tornando allo stesso livello di aprile 2022. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. A luglio 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile.