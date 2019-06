Petrolio in calo dopo annuncio Trump nuove sanzioni a Iran

(Teleborsa) - Non subisce scossoni importanti l'oro nero dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre nuove sanzioni all'Iran. La motivazione espressa dal tycoon newyorchese è che "Teheran deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo". L'inquilino della Casa Bianca ha ribadito ancora un volta che non sta assolutamente cercando un conflitto con l'Iran, ma anche che non può consentire a Teheran di avere armi nucleari.



Si osservano solo piccole limature sul prezzo del petrolio, con il WTI in flessione di 17 cent a 57,26 dollari (-0,30%). © RIPRODUZIONE RISERVATA