Dal 1° gennaio 2022 ci sarà un aumento degli assegni pensionistici in base all'inflazione. Non solo, quindi, la riforma delle aliquote dell'Irpef attualmente in via di definizione per ridurre le tasse al ceto medio, l'anno prossimo arriverà anche la perequazione, ridotta con tre aliquote e scaglioni. In questo modo saranno 22 milioni gli italiani che si ritroveranno più soldi. È in arrivo, infatti, un apposito decreto governativo con valutazione provvisoria del tasso di inflazione di fine anno, in base ai valori degli ultimi nove mesi. Su questo tasso stimato si calcoleranno gli aumenti.

Perequazione delle pensioni, l'aumento a gennaio

La perequazione è la rivalutazione dell'importo delle pensioni legato all'inflazione in atto. Si tratta quindi di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni cambia in base all'aumento del costo della vita, secondo i dati dell'Istat. L'obiettivo è proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia.

Quest'anno sono state teoricamente applicate delle aliquote basandosi sulla pensione minima per l'anno in corso, fissata a 515,58 euro al mese. I trattamenti pensionistici erogati dall'Inps sono stati rivalutati del 100% dell'inflazione se di importo fino a 4 volte il contributo minimo, del 77% i trattamenti pensionistici superiori a 4 volte (2.062 euro), del 52% quelli superiori a 5 volte (2.577 euro), del 47% quelli superiori a 6 volte (3.093 euro), nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici oltre le otto volte (4.124 euro) e nella misura del 40% per quelli superiori a nove volte (4.640 euro). Di fatto però non c'è stato nessun incremento perché il tasso di inflazione è risultato non superiore allo zero.

Nel 2022, invece, le rivalutazioni saranno: 100% dell'inflazione per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo; al 90% per le fasce di importo comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo; al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Dal prossimo anno, quindi, saranno i trattamenti superiori a quattro volte il minimo a trarre il maggior beneficio. Questo con un'inflazione che sarà molto probabilmente vicina al 2%.

Quanto si guadagna

A cambiare però oltre alle percentuali è anche il meccanismo di calcolo, che diventa più vantaggioso. L'anno prossimo verrà ripristinato infatti il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo e non più a scaglioni singoli di importo, che determinava una lieve perdita di valore dell'assegno nel tempo.

L'aumento nel 2022 varierà a seconda della fascia di reddito di appartenenza del pensionato. La cosiddetta perequazione con l'inflazione al 2% dovrebbe portare a chi riceve fino 26.810 euro all'anno (l'importo quattro volte il minimo compresa la tredicesima) 536 euro in più da spalmare in 12 mesi.

Per fare il calcolo di quanto si riceverà con altri importi bisogna dividere la propria pensione in base alle nuove soglie. Per le parti che rientrano nei vari scaglioni, quindi, è necessario moltiplicare l'importo per l'inflazione stimata e il tasso di rivalutazione corrispondente a quella soglia. Ad esempio chi percepisce 30mila euro all'anno di pensione (sempre compresa la tredicesima) riceverà 536 euro per la parte di pensione fino a 26.810 euro annui e 57 euro per quella eccedente. Per un totale di quasi 600 euro.