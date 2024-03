Pensioni, maggiorazione e quattordicesima da oltre 2000 euro: chi può ottenerle, requisiti e da quando

Pensioni, per gli assegni più bassi sono previsti diversi aiuti, fra cui una maggiorazione e la quattordicesima. Per diversi pensionati è possibile accedere alla maggiorazione. Si tratta di una cifra mensile che le persone che ricevono un assegno da parte dell’Inps possono richiedere grazie ad una legge del 1988. Esistono però diversi requisiti da rispettare per avere accesso a questo bonus.

Quattordicesima

La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. La quattordicesima spetta ai pensionati: titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; di almeno 64 anni; con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo del Fondo Lavoratori Dipendenti (quindi 14.657,24 euro). Gli importi vanno da 336 a 655 euro a seconda del reddito e degli anni di contribuzione. Ecco gli importi nel dettaglio

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo (7.329 euro l'anno).

A chi spetta

L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’Inps con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.