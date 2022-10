Pensioni, Quota 41 con soglia d'età: come funziona l'opzione allo studio per superare la Legge Fornero

Quota 41 ma con una soglia d'età. La nuova maggioranza di governo è al lavoro per mettere mano alle pensioni. E questa nuova opzione è una di quelle allo studio per superare la legge Fornero. Una misura che, stando a fonti di maggioranza, permetterebbe di ridurre anche di molto l'impatto economico previsto da Quota 41.

Pensioni, ecco Opzione Uomo: l'ipotesi di Giorgia Meloni per andare via dal lavoro a 58 anni (ma con un taglio fino al 30%)

QUOTA 41, COS'È E QUANTO COSTA

Proprio quest'ultima opzione, infatti, applicata senza tetto richiederebbe risorse pari a circa 5 miliardi l'anno. Tutto dipende comunque da quale sarà la soglia che verrà individuata e dai calcoli che verranno fatti dall'Inps. Quota 41 è la possibilità di uscita dal lavoro per tutti al raggiungimento del quarantunesimo anno di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Un'opzione che è attualmente prevista solo per alcune tipologie di lavoratori, come i “precoci” e quelli impegnati in attività usuranti. Ma l'adozione di questa misura avrebbe un impatto non trascurabile sui conti dello Stato, stando alle simulazioni, che hanno quantificato una maggiore spesa in oltre 4 miliardi nel primo anno per arrivare a più di 9 miliardi alla fine di un decennio. E' soprattutto la Lega a spingere per Quota 41 lasciando intendere che la spesa aggiuntiva sarebbe più contenuta di quella stimata dall'Inps.

IL SISTEMA ATTUALE

Come si va in pensione attualmente? Nel 2022 è possibile con la pensione di vecchiaia a 67 anni (età che dovrà essere adeguata negli anni successivi in base all'aspettativa di vita) con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Ci sono poi diverse modalità di pensionamento anticipato, tra cui l'Ape volontario o sociale, Isopensione, Quota 102, pensione anticipata per mansioni usuranti e infine pensioni per i lavoratori precoci e Opzione Donna. Resta la possibilità di anticipare il pensionamento rispetto ai 67 anni.