Pensioni, scatta l'aumento del 2% da ottobre mentre il taglio del cuneo fino a fine anno. Le novità sul Dl Aiuti bis

Ultime notizie sulla rivalutazione delle pensioni contenuta nel decreto Aiuti bis. Ci sarà un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre. E poi un punto in più di taglio del cuneo, che arriva così all'1,8%, a partire dal primo luglio e fino alla fine dell'anno.

È, secondo quanto si apprende, lo schema dei nuovo intervento su lavoro e pensioni che saranno introdotti con il decreto Aiuti bis, illustrato dal governo ai partiti nel corso di una riunione in mattinata a Palazzo Chigi. Nel corso dell'incontro non sarebbero stati quantificate le risorse necessarie per i due interventi. Confermato che la decontribuzione riguarderà i redditi fino a 35mila euro.

Gli stessi provvedimenti sono illustrati in questo momento ai sindacati. È in corso al Ministero dell'economia e finanze l'incontro tecnico con i sindacati sul dl Aiuti bis. All'incontro, a cui non partecipa il ministro Daniele Franco ma il capo di gabinetto Giuseppe Chiné, sono presenti il vice segretario generale della Cgil Gianna Fracassi, il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga e il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.

Decreto Aiuti bis, pensioni e decontribuzione. Il Pd non emenderà

«L'impianto del decreto è molto condivisibile e come Pd ci impegneremo a non presentare emendamenti per facilitarne la rapida conversione». Lo afferma il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto aiuti bis. «Le scelte più importanti raccolgono quello che avevamo chiesto come Pd: l'ulteriore taglio del cuneo fiscale, l'estensione del bonus 200 euro ad alcune categorie escluse, la proroga degli aiuti per le famiglie, le imprese e gli enti locali e l'anticipo dell' indicizzazione delle pensioni. Abbiamo insistito molto anche sulle risorse per la sanità: l'emergenza Covid non è ancora terminata e il governo deve aiutare le regioni a gestire al meglio lo sforzo finanziario straordinario che stanno mettendo in campo anche nell'anno in corso».