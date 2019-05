© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Continua il nostro impegno per potenziare la Pubblica Amministrazione". Ad affermarlo è"Oggi ho dato il: le nuove risorse, richieste dal ministro dell'Interno Salvini,si legge nella nota diffusa dal Ministro.– ha affermato ieri il ministro in una lettera di risposta all'articolo sul tema dello svuotamento degli uffici pubblici pubblicato da Il Messaggero –. Sin dall'inizio del mio mandato ho sottolineato la necessità di assumere nella Pubblica amministrazione, invertendo la rotta rispetto a un passato in cui le risorse sono state sistematicamente tagliate, una scelta probabilmente condizionata dal fatto che nell'immaginario collettivo la Pa è un carrozzone sgangherato e arrugginito".