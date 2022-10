Officina Stellare, Satellogic perfeziona acquisto del 4,7%

Lunedì 3 Ottobre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Satellogic, società quotata al Nasdaq e leader dell'osservazione della Terra dallo spazio, ha acquistato 283.725 azioni di Officina Stellare, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, da alcuni soci di riferimento. L'operazione, attuata attraverso la controllata Satellogic Solutions, è stata portata a termine a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 3.767.868 euro, corrispondente a 13,28 euro per azione.



Contestualmente, la società ha emesso 524.715 warrant denominati "Warrant di Satellogic 2022-2025" in favore di Satellogic Solutions SLU, per un potenziale aumento di capitale di massimo 8.080.611 euro, esercitabili nel periodo con valori progressivi di 14,00 - 14,7 - 15,4 euro per azione.



L'ingresso di Satellogic nell'azionariato di Officina Stellare, annunciato nei mesi scorsi, si inserisce in una collaborazione più ampia commerciale e strategica.