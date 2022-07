Nexi, investimento da 100 milioni in Grecia con partnership Alpha Bank

(Teleborsa) - Nexi, società PayTech quotata su Euronext Milan, e Alpha Bank, una delle maggiori banche greche, hanno presentato la nuova società Nexi Payments Greece, che fornirà al mercato ellenico soluzioni innovative dedicate agli esercenti oltre a prodotti e servizi per l'accettazione dei pagamenti. Si tratta del closing dell'operazione annunciata lo scorso agosto, con cui Alpha Bank ha scorporato il proprio ramo merchant acquiring mediante spin-off a favore di una nuova entità che ha ottenuto la licenza ad operare come payment institution. Nexi detiene una partecipazione del 51%, mentre Alpha Bank è il distributore esclusivo di prodotti e servizi attraverso la sua capillare rete di filiali presenti in tutta la Grecia.

"Questa partnership è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno verso la Grecia dove impieghiamo già oltre un migliaio di persone e dove, ad Atene, abbiamo recentemente creato un centro di eccellenza per lo sviluppo della piattaforma tecnologica di issuing che servirà tutto il gruppo Nexi - ha commentato Paolo Bertoluzzo, AD del gruppo Nexi - Nell'arco dei prossimi 5 anni investiremo in Grecia oltre 100 milioni di euro ed assumeremo 100 talenti che lavoreranno alla nuova generazione di open platform".

Nexi consoliderà la nuova società, che si prevede apporterà al gruppo Nexi oltre 196.000 POS e 12 miliardi di euro di volumi. Si prevede inoltre che Nexi Payments Greece genererà circa 94 milioni di euro di ricavi nel 2022, su base pro-forma e pre-sinergie. Nexi finanzierà l'operazione interamente tramite risorse disponibili.

"Oggi diamo il benvenuto alla partnership tra due campioni nazionali, due gruppi leader nei propri settori e nei propri paesi, che mira a contribuire alla trasformazione digitale dell'economia greca - ha affermato il Ministro di Stato Akis Skertsos - La trasformazione digitale dello Stato e dell'economia è una priorità nazionale e ha il principale obiettivo di rendere la società greca più equa e la democrazia greca più forte. Grazie alle tecnologie digitali, le transazioni dei cittadini e delle imprese diventano più facili, aumentando così la fiducia nello Stato e nelle Istituzioni".