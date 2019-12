Nella settimana di Natale pagamenti con carte +33% rispetto al 2018: i dati di Sia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati 123 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate gestite da Sia in Italia, nella settimana di Natale (da mercoledì 18 dicembre a martedì 24 dicembre), rispetto ai 92 milioni del medesimo periodo dell'anno scorso (+33,7%). Di questi, 101,5 milioni sono relativi ai pagamenti nei negozi tradizionali, pari a quasi l'82,5% del totale, in crescita del 31,8% rispetto al 2018. Le transazioni di pagamento per gli acquisti online sono state invece 21,5 milioni, il 17,5% del totale, in aumento del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Complessivamente nel mese di dicembre (dall'1 al 24), Sia ha gestito 366 milioni di operazioni con carte (+31,7%). Il picco di pagamenti con carte è stato registrato lunedì 23 dicembre con quasi 21 milioni di operazioni di cui 18 milioni effettuate nei negozi fisici e circa 3 milioni online. La società controllata da Cdp Equity all'83,09% gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia.