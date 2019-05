Mutui concessi per l'acquisto di casa in forte crescita nel 2018

(Teleborsa) - In aumento il ricorso al mutuo ipotecario per l'acquisto della casa. Nel 2018 circa 282mila acquisti di abitazioni sono stati effettuati ricorrendo a un mutuo ipotecario, in aumento dell'8,8%. La durata media del mutuo e' sostanzialmente ferma a 22,9 anni e la rata media, pari a 585 euro mensili, è in calo del 2,1%.



E' quanto emerge da rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l'ABI.



Gli istituti di credito hanno erogato complessivamente 35,7 miliardi di euro, in media circa 126mila euro per ogni compravendita, con una punta di circa 142mila euro al Centro. Il capitale erogato rappresenta circa il 71% della spesa d'acquisto. Il tasso di interesse medio, applicato alla prima rata, scende ancora di un ulteriore 0,22 punti percentuali, portandosi così al 2,17%. © RIPRODUZIONE RISERVATA