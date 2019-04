Moscovici: «L'Italia è fonte di incertezza per tutta l'Europa»

Pierre Moscovici parla dell'Italia. «L'Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l'Eurozona»: lo ha detto il commissario Ue per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, parlando a margine dei lavori del Fmi con Class Cnbc e Sky Tg24. «Servono riforme strutturali vere e credibili e misure per la crescita. E non è questione di essere duri, ma il debito deve calare».

