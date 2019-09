Nissan, accordo con Edf per la mobilità sostenibile

Ultimo aggiornamento: 12:51

Nissan ed Edf insieme per la mobilità sostenibile. La casa automobilistica giapponese e la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia hanno siglato un accordo di cooperazione per accelerare l'adozione della mobilità elettrica attraverso la ricarica smart dei veicoli. L'intesa coinvolgerà Regno Unito, Francia, Belgio e Italia.In una nota diffusa si legge che «L'accordo di cooperazione si concentra principalmente sullo sviluppo di soluzioni di ricarica smart (vehicle to grid, o V2G) mettendo insieme tecnologie sviluppate e padroneggiate dalle due compagnie. La ricarica smart si basa su tecnologie che ottimizzano i processi di carica e scarica dei veicoli in modo efficiente e economicamente vantaggioso».Come specificato dalla collaborazione, Nissan è responsabile della vendita di veicoli compatibili con il V2G, il gruppo Edf, invece, si occuperà della messa a disposizione di soluzioni di ricarica V2G e dei servizi collegati.