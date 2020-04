Michele Crisostomo: Enel cambia presidenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 21 aprile sono state depositate le liste delcon i candidati aidi quattro delle sette società controllate dallo Stato con il vertice in scadenza.All'viene confermato dal Mefin carica dal 2014 e confermato nel 2017 dall'esecutivo di Paolo Gentiloni. La posizione di Starace era la più solida tra gli AD in scadenza, nessuno infatti ne ha messo in discussione la conferma.. Una vera novità per la società italiana che ha deciso di puntare sulle capacità di unMichele Crisostomo, nato nel 1972, leccese di origine, è unHa curato il ricorso contro l'Unione Europea che ha portato a un successo italiano nella vicenda dell'acquisto di(ex Cassa di Teramo) da parte dellaDal 2009 è partner fondatore presso lo(Rccd). Esperto di regolamentazione bancaria, assicurativa e finanziaria, nel suo portafoglio figurano clienti italiani e stranieri comen. È a Crisostomo che lo studio ha affidato la responsabilità del suo sviluppo internazionale, ponendolo a capo della sede londinese aperta nelHa assistito tra le altre ancheper l'operazione del prestito cosiddettoed è stato consigliere di amministrazione di, in rappresentanza del socio Elliott, da gennaio 2017 a ottobre 2018.Aggiudicandosi per ben due volte, nel 2008 e nel 2010, ilcome professionista dell'anno -, Enel ha scelto quindi un profilo tutto nuovo per la sua presidenza; una persona capace che si spera possa portare benefici (e nuove strategie) nel medio lungo-termine.