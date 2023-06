Mes, maggioranza presenta una sospensiva per quattro mesi. La Lega non partecipa alla discussione

«I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi». Lo ha annunciato in Aula alla Camera Andrea Di Giuseppe (Fdi), intervenendo nella discussione generale sul ddl di ratifica del Mes.

Meloni al Consiglio Europeo: «Bene conclusioni vertice, ci sono posizioni Italia. Su tema mutui fare di più»

La discussione senza la Lega

Alla Camera la discussione generale sul ddl di ratifica del Mes è avvenuta senza la presenza della Lega, con la relazione illustrativa del testo della relatrice Naike Gruppioni (Azione-Iv).

L'intervento di Matteo Renzi

«Se continuano così più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco. Meloni sta sbagliando approccio perché anziché preoccuparsi del futuro dell'Europa tiene la bandierina ideologica di dire: io ho sempre detto no al Mes. Tanto è solo questione di tempo. Prima o poi dovrà dir di sì. E anche in quel caso sarà l'ennesima contraddizione». Lo afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ad Agorà su Rai Tre.