Mercatone Uno fallita, appello dei sindacati: serve intervento del governo

deiaffinché il governo si occupi del fallimento di Mercatone Uno . Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uuiltucs si sono attivate presso il Ministero dello Sviluppo economico «per avere un incontro in tempi brevi con l'Amministrazione straordinaria di Mercatone e con il curatore fallimentare di Shernon. È urgente ed indispensabile l'intervento del Mise per salvaguardare i lavoratori e preservare il futuro delle loro famiglie», fanno sapere in una nota congiunta.«Dopo anni di incertezza - proseguono i sidnacati - Shernon aveva rappresentato il lumino nel quale tutti avevano riposto le loro speranze e la propria capacità di progettare un futuro. Il fallimento sembra aver reso nulli i sacrifici e gettato le maestranze in uno stato di profonda angoscia». Pertanto i sindacati auspicano «un intervento tempestivo e garante».