Mercati europei positivi. Milano in vetta con le banche

(Teleborsa) -, conchegrazie al maggior perso ed alla migliore performance dei titoli bancari. A rinvigorire il sentiment contribuisce l'attesa per una, assieme ale alleannunciate da diverse società europee.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,102. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +148 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,25%.tonica Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,54%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,37%, piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,21%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,98%.In battuta a Milano media (+1,84%), tecnologici (+1,62%) e banche(+1,32%).di Milano, troviamo UBI Banca (+2,93%) ed Unicredit (+1,90%).Bene anche STMicroelectronics (+1,90%) ed Azimut (+1,77%).Intono FCA (+1,38%), dopo un upgrade.Fra leva segnalata Mediaset (+2,8%) sulle attese per la creazione della holding europea.Fra gli altri titoli del Listino maggiore corre Molmed (+6,35%) grazie agli ottimi risultati.