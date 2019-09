Mediaset, Vivendi rinuncia al recesso

Vivendi, la media company francese che fa capo a Vincent Bolloré, come previsto non ha esercitato il diritto di recesso nell'operazione di fusione tra Mediaset e le attività spagnole del gruppo che porterà alla nascita della holding olandese MediaforEurope. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è scaduto alla mezzanotte del 21 settembre scorso. Le azioni consegnate sono poche migliaia. I francesi sono dunque intenzionati a proseguire la battaglia legale contro la famiglia Berlusconi per il controllo delle tv.



Intanto il fondo Peninsula aveva già gettato il salvagente per l'operazione, impegnandosi con quasi 1 miliardo di euro a assorbire le azioni in mano a Vivendi nel case avesse deciso di esercitare il recesso. Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA