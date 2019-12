Gualtieri: «Da gennaio tavolo per taglio del cuneo, piccolo miracolo lo stop all'Iva»

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg5 commentando il voto finale in corso alla Camera, dove il governo ha già incassato la fiducia, ha indicato quelle che saranno le linee guida del governo a gennaio sul fronte economico. «Come dimostrano i voti - ha sottolineato - questa maggioranza è solida e ha la prospettiva di lavorare con un orizzonte di legislatura» per mettere in campo «riforme ambiziose per un Paese più forte e più giusto». «Scampare l'aumento dell'Iva non era affatto scontato, abbiamo fatto un piccolo miracolo».

Il taglio del cuneo. «Da gennaio ci siederemo con le parti sociali per decidere come usare al meglio le risorse e avviare un grande lavoro di riforma per avere un fisco più semplice più giusto e ridurre la pressione fiscale su lavoro e impresa». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg5 commentando il voto finale sulla manovra in corso alla Camera.

