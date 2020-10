Manovra, Governo supera test Nadef. Via libera dal Parlamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed il Governo ha superato il primo cruciale test, con- Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Ilha detto sì alla Nadef coned allo scostamento in bilancio con 164 sì (sarebbero stati sufficienti 161 voti). Laha approvato la Nadef conIl, oggi impegnato al Consiglio Europeo, ha parlato di una, che ha inserito nella risoluzione maggiori risorse per, un fondo ad hoc per il, l'per i figli a carico, la proroga deloltre il 2021.Si susseguono, intanto, le riunioni tecniche, per fare una scrematura delle varie proposte sul tavolo, con due priorità: finanziare lee predisporre. L'obiettivo è mettere a punto la Manovra entro fine settimana.Fra i capitoli più caldi anche le, con l'arrivo di una norma che punta asul PIL con un fondo ad hoc, che sosterrà gli assegni nelle filiere più danneggiate, mentre si profila il rinnovo dell'Ae dell'. Allo studio ancheper i lavoratori fragili.In Manovra potrebbero poi essere prorogate una serie di misure emergenziali, come la, ilper stagionali, lavoratori del turismo e dello spettacolo, bar e ristoranti, glidei giovani.