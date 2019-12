Manovra, Gualtieri: «Confermato bonus cultura per i 18enni a 300 euro»

«Primi segnali incoraggianti» dall'economia italiana: lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sulla manovra. La manovra «riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno, al netto misure contrasto evasione, degli interventi sui versamenti Isa e anche al netto dell'aumento dell'Iva», spiega, sottolineando che si registra un calo di «7,1 miliardi della pressione fiscale anche rispetto all'anno precedente».

«Il bonus cultura per i diciottenni è stato confermato» riconoscendo «300 euro di beneficio individuale», ha annunciato. Per il bonus la legge di Bilancio stanzia per il 2020 160 milioni, 80 in meno rispetto a quelli stanziati per il 2019. Finora la card cultura per i diciottenni era di 500 euro.

Risultati «significativi» visti anche «i tempi strettissimi» nei quali ha potuto agire l'esecutivo. «La previsione di crescita del pil contenuta nel nadef appare ampiamente raggiungibile - ha aggiunto - Guardando all'economia italiana - ha aggiunto - si registrano alcuni primi segnali incoraggianti».

