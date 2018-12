Manovra, Di Maio-Salvini: «Eviterà ​la terza recessione al Paese»

«È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della Commissione europea Juncker e il Commissario Moscovici, sta spiegando in maniera encomiabile la dirompente portata delle scelte per il cambiamento».

Lo affermano in una dichiarazione congiunta i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Conte -insistono- è la voce ideale dell'Italia in Europa rispetto ai contenuti di quel patto sociale con i cittadini a cui lavoriamo costantemente, superando le diverse sensibilità in nome dell'interesse degli italiani. Il Presidente sta illustrando all'Europa le potenzialità dell'ampia agenda di riforme che riporterà il Paese a crescere, evitando il rischio di una terza recessione e aprendo all'Italia una prospettiva futura migliore».

«Le nostre misure -assicurano Di Maio e Salvini- rimettono in moto l'occupazione e la produttività, tendendo la mano a chi è rimasto indietro in questi anni di crisi, dando respiro ai consumi e guardando agli investimenti come trampolino fondamentale per la crescita nel lungo periodo».

«Conte ha anche evidenziato puntualmente l'apertura del Governo a un dialogo franco e rispettoso con le Istituzioni europee - continuano i due ministri -, senza rinunce su quel patto con gli italiani fondato su equità sociale, lavoro, crescita e sviluppo sostenibile che costituisce la stella polare della nostra azione».

Ultimo aggiornamento: 19:09

